Derby Milan-Inter 0-0 (45′): trionfa l’equilibrio. Buon approccio rossonero

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Inter , derby valido per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano . Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Sérgio Conceição e i nerazzurri di Simone Inzaghi .

Derby Milan-Inter 0-0, il racconto del primo tempo

Inizia il primo tempo del derby Milan-Inter! Subito Leao che sprinta dopo un minuti e Darmian lo stende. Calcio di punizione che si conclude con un nulla di fatto, ma buon inizio gara per il Milan. Primi minuti molto aggressivi dei rossoneri che sembrano lottare su ogni pallone con molta voglia. In fase di non possesso il Diavolo si schiera praticamente con una difesa a 5 per coprire tutto il campo. Primo tiro in porta è per l'Inter: calcio d'angolo la palla schizza fuori area e Correa tira al volo. Copre bene Maignan.