L’orgoglio delle ‘riserve’: Milan, devi crederci contro la Juventus

NEWS MILAN – Pensare che si parta già sconfitti nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera non è concepibile. Che lo facciano i tifosi, può anche esserci qualche giustificazione, ma la squadra ha l’obbligo di crederci. Pur con tutte le problematiche del caso, soprattutto per via delle questioni interne alla società, bisogna concentrarsi esclusivamente sul campo. Anche Stefano Pioli deve affrontare le voci che lo vogliono fuori a fine stagione, soprattutto se la linea Gazidis prevarrà su quella di Paolo Maldini.

Ma domani sera allo Stadium si torna finalmente a giocare. Il Milan sarà costretto a fare a meno di ben tre titolarissimi, diffidati e ammoniti nel match d’andata: parliamo di Zlatan Ibrahimovic, Samuel Castillejo e Theo Hernandez. Inevitabilmente per sostituirli, Pioli sarà costretto a ‘pescare’ in panchina. Non è ancora chiaro chi giocherà ufficialmente, ma al loro posto pare che giocheranno Bonaventura, Paquetà e Calabria; tre che non possono certamente non cercare di sfruttare al meglio l’occasione.

L’orgoglio delle riserve per avere la meglio di una Juventus che da mesi non mette piedi in campo e questo può essere un fattore che in qualche modo possa livellare il gap tra le due squadre. La squadra bianconera si aggrappa a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, nonostante la grande qualità di molti calciatori a disposizione di Maurizio Sarri. L’impressione è che i bianconeri siano vulnerabili. E con coraggio e qualità, e un pizzico di fortuna che non guasta mai, si può cercare l’impresa. Non va dimenticato che in entrambi i precedenti stagionali, i rossoneri hanno sempre messo in difficoltà la Juve e ieri Sarri lo ha confermato.

L’1-1 dell’andata favorisce la Juve, ma l’andamento di quella partita deve dare forza e infondere ottimismo nei rossoneri. Milan che peraltro non ha nulla da perdere domani sera, dunque potrà giocare libera mentalmente. Intanto il tecnico bianconero ha ancora dei dubbi di formazione: continua a leggere>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓