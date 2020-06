Verso Juventus-Milan, Sarri: “Un avversario che ci crea difficoltà”

JUVENTUS NEWS – Maurizio Sarri, tecnico bianconero, ha parlato di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino, ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Sarri: “Abbiamo la fortuna di giocare per tre obiettivi, le partite contro il Milan sono state tutte difficili quest’anno, è un avversario che ci crea difficoltà. Il risultato dell’andata non ci assicura niente, giocheranno in undici nonostante le squalifiche”. STEFANO PIOLI, INTANTO, STUDIA LE CONTROMISURE AI BIANCONERI >>>

