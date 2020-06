Verso Juventus-Milan: Pioli studia come battere i bianconeri

MILAN NEWS – L’attesa è quasi finita, mancano poco più di 48 ore e poi si tornerà al calcio giocato. Juventus-Milan di Coppa Italia sarà il match di riapertura della stagione calcistica 2019/2020 del nostro paese.

I rossoneri di mister Stefano Pioli, come ben sappiamo, devono cercare a tutti i costi il colpaccio per accedere alla finale della competizione, dopo l’1-1 dell’andata. Gli allenamenti del Milan proseguono nel modo giusto, e quest’oggi, sotto l’attenta presenza di Ivan Gazidis e Frederic Massara, Pioli ha fatto lavorare la squadra sul campo provando varie situazioni di gioco da mettere in pratica venerdì contro la Juventus.

Il duro lavoro atletico delle scorse settimane si è alleggerito, e ora l’allenatore del Diavolo, sta studiando soluzioni tattiche per affrontare al meglio i bianconeri. Il ritorno in campo dopo tre mesi di inattività è un’incognita per tutti, e per questo motivo potrebbero esserci più sorprese rispetto al solito.

Per questo motivo, Pioli e tutta la dirigenza rossonera, ci credono. Per ora, l’idea del tecnico ex Inter, è quella di affrontare la Juventus con un 4-2-3-1, che in fase di non possesso, diventerà un 4-4-1-1. Partire abbottonati per cercare di sfruttare le palle inattive e i contropiede, saranno i diktat iniziali del match.

Poi, in base allo svolgimento della partita, i rossoneri potranno tentare di offendere di più. In fondo, basta anche un misero 0-1 per passare il turno e qualificarsi in finale. Il match è importante, la Coppa Italia manca al Milan da ben 17 anni. Troppi per una squadra gloriosa.

La formazione che Pioli dovrebbe mandare in campo dall’inizio è la seguente: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessié; Bonaventura, Çalhanoglu, Paquetá; Rebic. Dunque, sembra che Rafael Leão partirà dalla panchina. Il portoghese potrebbe sfruttare la sua velocità nel corso della ripresa quando le squadre saranno stanche.

Da quello che filtra, l’idea di Pioli è di creare una gabbia intorno a Paulo Dybala, l’uomo in fase offensiva che più potrebbe preoccupare la difesa del Milan, Cristiano Ronaldo a parte ovviamente. INTANTO DYBALA SPARA ALTISSIMO PER RINNOVARE CON I BIANCONERI! VAI ALLA NEWS >>>

