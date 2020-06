Calciomercato Juventus – Si lavora al rinnovo di Dybala: le cifre | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Paulo Dybala ha chiamato, la Juventus ha risposto. E nel breve volgere di qualche ora. Parlando alla ‘CNN‘, infatti, l’attaccante argentino aveva sottolineato come sarebbe stato bello giocare nel Barcellona al fianco di Lionel Messi ma, al contempo, di essere molto soddisfatto di indossare la maglia bianconera, con compagni di squadra del calibro di Gianluigi Buffon e Cristiano Ronaldo.

Dybala aveva anche evidenziato come, per il momento, non fossero state intavolate trattative per il rinnovo del suo contratto con la ‘Vecchia Signora‘, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. I discorsi, in realtà, non sono ancora entrati nel vivo ma in queste ore qualcosa è cambiato. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, la Juventus sarebbe pronta a blindare Dybala con un nuovo accordo, fino al 30 giugno 2025.

La durata del contratto soddisferebbe la ‘Joya‘. L’ingaggio, invece, ancora no. La Juventus, infatti, avrebbe intenzione di portare l’ingaggio del numero 10 argentino dagli attuali 7,5 a 12 milioni di euro netti a stagione; l’attaccante ne vorrebbe 15, quindi il doppio dell’attuale accordo con il club di Corso Galileo Ferraris. Tutto questo stride con la volontà della Juventus di abbassare il monte ingaggi.

Ecco perché, per trattenere Dybala a Torino, verrebbero sacrificati Miralem Pjanić, Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot e Gonzalo Higuaín, tutti in possesso di contratti molto pesanti. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>