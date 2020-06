Juventus-Milan, la speranza di Pioli: la sosta può aver livellato il gap?

VERSO JUVENTUS-MILAN – Il Milan continua il lavoro di avvicinamento al match di fondamentale importanza in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il risultato del match di andata (1-1 ndr) e le pesanti assenze causa squalifica e non solo di Ibrahimovic, Castillejo, Duarte e Theo Hernandez, obbligano i rossoneri a tentare l’impresa in quell’impianto dove il Milan nella sua storia non è mai riuscito a vincere. L’unico precedente positivo nei 90 minuti risale alla Coppa Italia del 2012, quando il Milan riuscì col 2-1 a portare il match ai supplementari salvo poi arrendersi ed essere eliminato col 2-2 finale (questa volta, però, i supplementari non ci saranno).

Lo stadio vuoto potrebbe essere da stimolo per la squadra di Stefano Pioli, che non dovrà fare i conti con la “pressione” del pubblico contro. Il tecnico emiliano, poi, si augura che la sosta forzata per il Covid-19 – circa 3 mesi – possa aver livellato il profondo gap che divide le due squadre. Entrambe le compagini non giocano dall’8 marzo ed è probabile che tutti i giocatori dopo un arco di tempo così lungo possano riscontrare dei piccoli problemi al loro ritorno in campo.

Il Milan nonostante le assenze pesanti non ha per nulla voglia di fare da vittima sacrificale. Venerdì sera lo stadio sarà sì vuoto, ma gli occhi di tutta Italia saranno puntati a Torino, dove verrà giocata la prima gara ufficiale nel nostro Paese dopo lo stop per la pandemia. E’ chiaro che nessuno vorrà perdere e per questo Pioli sta cercando di organizzarsi nel migliore dei modi.

L’ex allenatore della Lazio per ovviare alle assenze offensive di Castillejo e Ibrahimovic starebbe pensando al modulo inedito dell’albero di Natale (4-3-2-1 ndr), con il doppio trequartista Calhanoglu-Paquetà alle spalle di Rebic e l’inserimento di Bonaventura che agirà nella doppia fase sia difensiva che offensiva. Chi cerca conferme è, invece, Gabbia: voi gli dareste fiducia?