Milan-Torino 5-4 dcr: Kalulu è MVP del match | Coppa Italia News

Milan-Torino: super prestazione di Kalulu in Coppa Italia

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Pierre Kalulu, classe 2000, votato dai tifosi rossoneri miglior giocatore di Milan-Torino, gara degli ottavi di finale di TIM Cup. Ecco come il Milan ha commentato, sul suo sito web ufficiale, la partita dell’ex Olympique Lione.

“Da terzino prima, da centrale poi: cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. Contro il Torino in Coppa Italia Pierre Kalulu ha confermato, e se possibile alimentato, tutte le buone impressioni che aveva destato nelle sue prime uscite rossonere. Un rapido processo d’apprendimento e poi, da quando è stato buttato nella mischia, non ha più deluso. Contro i granata ha iniziato la partita in quello che sarebbe il suo ruolo naturale, il laterale destro di difesa, e l’ha conclusa al centro della retroguardia, nel ruolo che ha già saputo interpretare più volte.

In entrambi i ruoli si è ben disimpegnato, mettendo in campo concentrazione, atletismo e tante ottime giocate. 3 palloni intercettati, 7 recuperati, diversi duelli vinti. All'ottava presenza tra i professionisti, Kalulu si prende il suo primo premio di MVP, come migliore in campo di Milan-Torino. Avanti così, Pierre!"