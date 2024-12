Milan-Sassuolo, tutti i precedenti tra rossoneri e neroverdi

Su 23 partite, 12 sono state giocate a San Siro. Il Milan ne ha vinte la metà ( 6 ), ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 4 . Il Sassuolo, alla Scala del Calcio contro i rossoneri, ha segnato 19 gol, uno in più rispetto ai rivali di domani sera.

In Coppa Italia, c'è stato un solo precedente tra le due squadre. In occasione della stagione 2014/2015, Milan e Sassuolo s'affrontarono il 13 gennaio 2015 negli ottavi di finale della coppa nazionale. Quel match, che si giocò al Meazza, lo vinsero i rossoneri 2-1 grazie ai gol di Giampaolo Pazzini e Nigel de Jong. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Attento, Milan: Juve e Inter ti portano via due obiettivi >>>