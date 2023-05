L’Inter conquista la Coppa Italia: Lautaro Martinez stende la Fiorentina

Nella serata di oggi, mercoledì 24 maggio, alle ore 21:00 è andata in scena la finale di Coppa Italia , che vedeva sfidarsi due club qualificati alla finale di una coppa europea, ovvero Fiorentina e Inter . I nerazzurri, dopo la conquista della Supercoppa Italiana contro il Milan , hanno vinto il secondo titolo stagionale e a questo punto sognano in grande, nella speranza di poter fare il colpo grosso nella finale di Champions League contro il Manchester City .

Il vantaggio iniziale lo ha però siglato la Fiorentina al 3', con un ritrovato Nico Gonzalez, al terzo gol in 6 giorni dopo la doppietta contro il Basilea. Alla mezz'ora nell'Inter decide di accendersi Lautaro Martinez, che in appena 8 minuti segna una doppietta, fissando il risultato sull'1-2. Nella ripresa è la Viola ad attaccare, alla disperata ricerca del pareggio, ma alla fine dei tempi regolamentari è la Beneamata a conquistare la Coppa Italia.