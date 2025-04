Derby Milan-Inter 1-1 (90′): rimandato tutto al ritorno. Abraham non basta

57' partita molto viva col Milan che ha le sue occasioni in contropiede e l'Inter che spinge per pareggiare. Reijnders e Leao mettono sempre in difficoltà la difesa nerazzurra con scatti e passaggi filtranti. La posizione dell'olandese sta dando molto fastidio al centrocampo avversario. 67' pareggia l'Inter . Azione che si sviluppa a sinistra per i nerazzurri. Palla arretrata a Calhanoglu che calcia bene, tiro leggermente deviato, ma Maignan non è impeccabile. Conceicao mette dentro Sottil al posto di Jimenez.

76' l'allenatore portoghese butta in campo Gimenez per Abraham e Joao Felix per Pulisic. Milan molto offensivo in questi ultimi minuti di partita. 78' contropiede dell'Inter con Thiaw che sbaglia contro Thuram. Il francese entra in area e tira sul primo palo dove chiude bene Maignan. Ancora Maignan salva benissimo su Zalewski dopo il buco di Walker in difesa. Dieci minuti al termine è l'Inter a gestire il pallone. 86' contropiede del Milan: palla di nuovo a Leao che prova il tiro a giro che esce veramente di poco. Entrano Chukwueze e Bondo per Leao e Fofana. Tre minuti di recupero. Finisce 1-1 tutto aperto per il ritorno in programma il prossimo 23 aprile sempre a San Siro.