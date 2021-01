Derby di Coppa: Milan ancora una volta senza Donnarumma | News

Milan, in Coppa Italia nel derby ancora senza Gigio Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gigio Donnarumma, come noto, è stato espulso (dalla panchina) in occasione di Milan-Torino, ottavi di finale di Coppa Italia. Scattato, immediato, il turno di squalifica, Donnarumma sarà costretto a saltare il prossimo appuntamento del Diavolo nella coppa nazionale.

E che appuntamento. Si tratta del derby di Milano, il tanto atteso Inter-Milan, in programma tra 15 giorni circa a ‘San Siro‘. Donnarumma, ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, aveva già dovuto saltare il precedente derby di coppa. Fu giocato, come si ricorderà il 27 dicembre 2017: lo vinse il Milan, ai tempi supplementari, grazie ad un gol di Patrick Cutrone.

In quell’occasione, Gigio non giocò per un infortunio dell’ultima ora. Venne sostituito dal fratello Antonio Donnarumma, che fu autore di una grande prestazione. Inter-Milan dei quarti di finale di TIM Cup 2020-2021, invece, sarà giocata da Ciprian Tătărușanu. ESCLUSIVA: Collovati: “Ho tradito il Milan per l’Inter. Lo rifarei”. VAI ALLA NOTIZIA>>>