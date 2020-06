Coppa Italia, verso Juventus-Milan: le condizioni di Higuain e Ramsey

ULTIME NEWS – Mancano solo sei giorni alla semifinale di ritorno di coppa Italia tra Juventus e Milan, che scriverà il ritorno al calcio giocato dopo più di tre mesi. I rossoneri affronteranno i match con tantissime defezioni per squalifica: Zlatan Ibrahimovic (che è anche infortunato), Theo Hernandez e Samu Castillejo, infatti, non ci saranno. Qualche assenza da registrare in casa Juventus, con Gonzalo Higuain e Aaron Ramsey che non sono al meglio. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, sembra difficile ipotizzare un recupero dell’argentino, mentre per il gallese c’è qualche speranza in più. Entrambi non hanno preso parte alla seduta di allenamento di ieri.

Intanto il Milan ha giocato una partitella in famiglia: ecco risulltato e marcatori, continua a leggere >>>