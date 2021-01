Coppa Italia – Milan-Torino, probabile formazione: idea Musacchio dal 1′

Coppa Italia, Milan-Torino: idea Musacchio dal 1′, Kessie riposa?

MILAN TORINO ULTIME NEWS – Novità di formazione in vista della gara di domani sera in Coppa Italia contro il Torino. Come riportato da Sky Sport, possibile partenza dal 1′ per il centrale argentino Mateo Musacchio, il quale tornerebbe in campo dopo addirittura 11 mesi dall’ultima volta. Sarebbe un tentativo della società anche di metterlo in mostra in vista di una eventuale cessione a gennaio, visto l’interesse mostrato da alcuni club nei suoi confronti. Col suo impiego, Dalot giocherebbe a sinistra e Kalulu verrebbe spostato a destra. Non giocherà con ogni probabilità Conti, viste le voci di mercato e il suo possibile passaggio alla Fiorentina. Infine a centrocampo, insieme a Tonali, potrebbe esserci Calabria e non Kessie, con conseguente turno di riposo per l’ivoriano.

