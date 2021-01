Mercato Milan, Pedullà: “Conti-Fiorentina svolta in 48-72 ore”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha riportato su Twitter le ultime sulla trattativa tra Milan e Fiorentina per Andrea Conti. Il terzino rossonero che non sta trovando spazio in questa stagione, è scivolato dietro a Calabria e Dalot nelle gerarchie di mister Pioli, potrebbe lasciare il Milan a titolo definitivo, visto che il club toscano sarebbe interessato ad acquistarlo. “Conti alla Fiorentina: possibile svolta in 48-72 ore, primo della lista per sostituire Lirola, apertura totale”, le parole del giornalista della Gazzetta.

