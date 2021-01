Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: interesse per Felipe Anderson / News

Calciomercato Milan, occhio su Felipe Anderson

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato è aperto da poco più di una settimana, ma il Milan è una delle squadre più attive in tal senso. La priorità rossonera rimane sempre il difensore, con Mohamed Simakan in pole, ma è risaputo che la società è alla ricerca di occasioni per migliorare ulteriormente la rosa. Per questo motivo, occhio all’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail’ il Milan avrebbe messo gli occhi su Felipe Anderson, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il brasiliano, dopo una parentesi con la maglia della Lazio, è stato ceduto al West Ham, dove non ha esattamente lasciato il segno. A questo punto arriva l’avventura con il Porto, che però lo ha messo da parte fin da subito: solo 2 presenze finora nel campionato portoghese. Occhio alla concorrenza dell’Everton di Carlo Ancelotti. Calciomercato Milan – Maldini, possibile colpo a sorpresa >>>