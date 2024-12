Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per Milan-Sassuolo non è prevista la conferenza stampa prepartita di Mister Fonseca

Dopo l'ottima vittoria del Milan contro l'Empoli, si torna subito in campo. Per i rossoneri due impegni ravvicinati: prima il Sassuolo e poi l'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in vista del match di Coppa ItaliaMilan-Sassuolo non è prevista la conferenza stampa prepartita di Mister Fonseca alla vigilia della gara. Nel pomeriggio di domani, sarà comunque pubblicata dai canali tematici del Milan un'intervista all'allenatore portoghese in vista dell'impegno di Coppa Italia.