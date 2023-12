Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0: a Sarri basta un lampo di Guendouzi

Lazio-Genoa il secondo tempo

Nel secondo tempo girandole di cambi. Il Genoa va vicino al pareggio con Retegui che ci prova, ma viene fermato. Un paio di occasioni anche per la Lazio, che però spreca prima con Felipe Anderson e poi con Immobile. La più clamorosa, però, sui piedi di Basic che sbaglia un rigore in movimento a tu per tu con Leali. La Lazio tiene e batte 1-0 il Genoa qualificandosi ai quarti di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Roma-Cremonese. LEGGI ANCHE: Milan, il mercato e le occasioni a parametro zero. Proprio come... l'Inter