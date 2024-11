Slovan Bratislava-Milan, Fonseca: “Sarà facile? Io non credo. Conosco…”

Siamo alla vigilia di Slovan Bratislava-Milan , partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 . Una gara molto importante per i rossoneri che arrivano dopo un'altra delusione in Serie A ( 0-0 contro una Juventus spuntata ), ma che hanno un calendario favorevole in Europa per c'entrare i primo otto posti nella maxi classifica finale e passare direttamente agli ottavi di finale. Paulo Fonseca , allenatore rossonero, ha parlato dei temi della gara a 'Milan TV'. Ecco le sue parole.

"Sono partite diverse. Questa è una partita di Champions che vogliamo vincere. La squadra è motivata e arriviamo qui per vincere. Conosco l'atmosfera di Bratislava, era qui lo scorso anno con il Lille. E' speciale con il campo vicino ai tifosi. C'è tanta passione e la squadra gioca in tanti modi diversi. Alcuni credono che sarà facile per noi? Io non credo, sarà una partita difficile. E' sempre un orgoglio vedere quello che le persone provano per il Milan. E' impressionante la quantità dei tifosi e delle persone che amano il Milan".