"Ho detto a Baresi e Massaro che avrebbero fatto bella figura anche loro" — "Sentire i fischi del pubblico rossonero, assolutamente comprensibili per il poco che si è visto, è stata una scossa, l’unica in una serata negativa. Avevo di fianco a me Franco Baresi e Daniele Massaro. Osservando il ritmo lento della partita, ho detto loro: «Se continuano così, potete giocare anche voi, e di sicuro fareste bella figura!», l'analisi di Sacchi sulla gara del Milan di Fonseca.

"Fonseca in difficoltà. Ma non è giusto criticare un collega" — "In una simile situazione è facile addossare tutte le colpe all’allenatore - ha proseguito l'ex tecnico rossonero -. Sono onesto: non mi sembra giusto, da parte mia, criticare un collega. Fonseca l’avevo seguito nell’esperienza in Ucraina e mi aveva fatto una buona impressione. A Roma non ha incantato, ma fare bene in una piazza come quella giallorossa è complicato per chiunque, come dimostra il presente. In Francia, pur non meravigliando per la qualità del gioco, se l’è cavata. Ora, al Milan, è in difficoltà".

"I giocatori li ha scelti tutti lui? O gliel'hanno consegnati i dirigenti?" — "Ma la domanda che ci si deve porre è la seguente: i giocatori che ha a disposizione li ha scelti tutti lui? Se sì, allora è responsabile. Se, invece, i dirigenti glieli hanno consegnati e gli hanno detto «Questi sono gli elementi, ora pensaci tu», le colpe vanno ripartite con la società - ha specificato Sacchi -. Questo Milan è vittima di troppi alti e bassi. La squadra, nel senso del gruppo, non c’è".

"Leão trascinatore? A volte buon giocatore, altre nemmeno lo noti" — "Non si vede un gioco corale, collettivo - si può leggere ancora sulla 'rosea' -. I reparti non sono collegati tra di loro: i difensori non aiutano i centrocampisti e i centrocampisti non supportano gli attaccanti. Quando sento dire che Rafael Leão non trascina i compagni, mi chiedo: ma vogliamo capire che Leão non è un trascinatore, per una questione di temperamento? A volte, in certe partite, è un buon giocatore, altre volte nemmeno lo noti. È come quando si va a pescare: non sai mai se tornerai con il cestino vuoto o pieno".

"Ho paura che quest'estate le cose siano state fatte con superficialità" — "La mia paura è che, quest’estate, le cose siano state fatte con un pizzico di superficialità - il parere dell'ex allenatore del Milan -. Siamo certi che i dirigenti volessero proprio Fonseca sulla panchina? Non lo so. In ogni caso, quello che sta producendo il Milan non è soddisfacente e i tifosi sono molto delusi. Qualcuno, esagerando in fiducia, mette ancora il Milan tra le possibili candidate allo Scudetto. Io sostengo che i rossoneri lo Scudetto se lo possono scordare".

"Scudetto? Più ragionevole concentrarsi sulla Champions League" — "Ci sono troppe squadre davanti a loro e, soprattutto, queste squadre vanno a mille all’ora e hanno tutte un gioco e un’identità ben precisi - il commento del 'Profeta di Fusignano '. Difficile che al Milan possa riuscire una super-rimonta, anche perché parecchi sono i dettagli da sistemare per raggiungere un buon livello. Mi sembra più ragionevole concentrarsi sulla Champions League e cercare di fare più strada possibile in Europa: forse è una manifestazione più adatta ai rossoneri, come si potrebbe pensare dopo la splendida vittoria contro il Real Madrid. Però c’è tanto lavoro da fare".

"Questi giocatori vanno stimolati anche nell'orgoglio" — "Non è possibile giocare contro la Juve in casa, davanti alla propria gente, e non fare nemmeno un tiro in porta: questi giocatori vanno stimolati anche nell’orgoglio - ha chiosato Sacchi sul Milan -. Non si può pensare che la colpa dei risultati poco soddisfacenti sia sempre dell’allenatore, perché altrimenti si concede un alibi a chi gioca. Il segreto del successo è: grande società, bravo tecnico e buoni giocatori che lo seguono e si butterebbero nel fuoco per lui. Ci sono, nel Milan di oggi, tutte queste componenti?". Ai posteri, eventualmente, l'ardua sentenza. LEGGI ANCHE: Slovan Bratislava-Milan con il dubbio Emerson Royal: le ultime news >>>