Risultati Champions League, Milan-Girona 1-0: tabellino e marcatori | News

Milan-Girona 1-0, il tabellino

Vince, soffrendo, il Milan di Sérgio Conceição allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, contro il Girona di Míchel in occasione della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Una vittoria fondamentale per potersi recare, mercoledì prossimo, a Zagabria (Croazia) in casa della Dinamo, per giocarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione.