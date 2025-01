Milan-Girona 1-0 (90′): basta un gol di Leao. Obiettivo ottavi nel mirino

Un minuto più tardi (47') è il Girona a farsi pericoloso con il sinistro dalla distanza di Viktor Tsygankov. Pallone fuori, ma i catalani dichiarano presto le proprie intenzioni. È ancora l'attaccante ucraino che, al 52', prova a mettere la sfera nel cuore dell'area di rigore dei rossoneri, ma il suo suggerimento è impreciso.

Il Girona insiste ed è Matteo Gabbia, al 53', ad opporsi allo scatenato Tsygankov, rifugiandosi in calcio d'angolo. Sul susseguente corner, colpo di testa di Yangel Herrera che non trova fortuna. Il Diavolo si riaffaccia dalle parti della porta ospite al 55', ma il sinistro di Theo Hernández - da ottima posizione in area di rigore - termina di poco sull'esterno della rete.

Al 57' i catalani trovano il pareggio, con un gran sinistro a giro di Bryan Gil che si infila nell'angolo alla destra di Mike Maignan. L'arbitro tedesco Tobias Stieler, però, annulla per fuorigioco. Un offside - davvero di poco - confermato anche dopo il 'silent check' in sala V.A.R.. La bomba di Ismaël Bennacer, al 60', su calcio di punizione termina alta sopra la traversa ma conferma una tendenza: la gara è aperta a qualsiasi emozione e risultato.

Conceição prova a cambiare qualcosa nel suo attacco e, al 64', richiama in panchina Álvaro Morata (piuttosto spento) e inserisce in campo, al suo posto, Tammy Abraham. Proprio il centravanti inglese, appena entrato, avvia un'azione offensiva con un 'dai-e-vai' con Leão. Il portoghese, qualche passo fuori l'area di rigore, tenta una conclusione sul primo palo che termina davvero fuori di pochissimo.

Al 72' il tecnico del Girona, Míchel, fa ben quattro cambi: fuori Donny van de Beek, Bryan Gil, Tsygankov e Abel Ruiz. Dentro, al loro posto, Ivan Martín, Yaser Asprilla, Arnaut Danjuma e Cristhian Stuani, visto in Italia anni fa con la maglia della Reggina. Sostituzioni anche per Conceição che, al 75', toglie Ismaël Bennacer e Tijjani Reijnders inserendo al loro posto Filippo Terracciano e Christian Pulisic. Lo statunitense rientra dopo l'ultimo infortunio.

Ultimo cambio per il Girona al 77', con Herrera richiamato in panchina per far posto a Cristian Portu. Il Girona alza il proprio baricentro, schiaccia il Milan per una decina di minuti nella propria metà campo: i catalani cercano un pareggio inutile dal punto di vista della classifica, ma prestigioso per la loro storia. Il Milan, dal canto suo, difende con le unghie e con i denti un vantaggio striminzito ma importantissimo ai fini della qualificazione.

I rossoneri terminano la partita con i crampi. Prima Strahinja Pavlović poi Yunus Musah accusano la stanchezza. Stieler assegna 5' di recupero anche in questa ripresa. Nel primo minuto addizionale, sinistro da distanza siderale di Asprilla che termina di molto alto sulla traversa. Il Girona, con il cuore, prova a gettarsi nell'area di rigore del Diavolo, ma senza successo. Milan-Girona 1-0 al 90': vittoria sofferta, ma fondamentale. Ora, mercoledì prossimo, in casa della Dinamo Zagabria, il Diavolo andrà in missione per conquistare il pass per gli ottavi di finale del torneo.