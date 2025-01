Milan-Girona 1-0 (45′): due legni, il gol di Leao e tre prodezze di Maignan

Attimi di paura, poi, per Tijjani Reijnders , che resta giù qualche minuto per un pestone sul tendine d'Achille. Poi, però, l'olandese riprende a giocare senza alcun problema. È proprio lui, Reijnders, a chiamare Paulo Gazzaniga alla prima parata ( 10' ) su calcio di punizione. Poi, un minuto più tardi, è Rafael Leão a chiamare ancora il portiere argentino all'intervento decisivo.

Il Milan insiste. Al 13' conclusione - velleitaria - dalla distanza del redivivo Strahinja Pavlović. Poi, al 14', bell'inserimento di Yunus Musah, dalla destra, in area di rigore. Lo statunitense, però, invece di tirare a tu per tu con Gazzaniga, cerca un improbabile suggerimento nel cuore dell'area per Álvaro Morata. Musah sembra ispirato e, al 20', prova a servire, dopo un'azione di sfondamento, Leão in posizione centrale in area: un difensore ospite devia la sfera e il portoghese perde il tempo di gioco.