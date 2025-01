Risultati Champions League, Dinamo Zagabria-Milan 2-1: tabellino e marcatori

Perde il Milan di Sérgio Conceição al 'Maksimir' di Zagabria ( Croazia ) contro la Dinamo di Fabio Cannavaro nella 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 e dice addio agli ottavi di finale del torneo. I rossoneri saranno costretti a passare per i playoff per capire o meno se accederanno al turno successivo.

Brutto primo tempo del Diavolo, contraddistinto dalla confusione. Il quale, al 19', con un errore clamoroso di Matteo Gabbia, manda in gol Martin Baturina per il vantaggio dei croati. Al 39', poi, Yunus Musah rimedia un'espulsione per doppia ammonizione. Mettendo, di fatto, la strada ulteriormente in salita per il Diavolo.