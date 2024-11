Real Madrid-Milan 1-3, il tabellino

E' un bellissimo primo tempo quello tra Real Madrid e Milan. I rossoneri si difendono bene e giocano con coraggio in avanti. Un Leao da subito ispirato si guadagna il corner battuto perfettamente da Pulisic per la testa di Thiaw. La pareggia Vinicius su rigore. I rossoneri non escono dalla partita anzi: grande palla di Pulisic, movimento da 9 vero di Leao che si gira. Miracolo di Lunin e gol di Morata. Diavolo avanti dopo 45 minuti. Secondo tempo con il Milan che si difende e riparte. Terzo gol rossonero con una grande azione di Leao e Reijnders. Grande vittoria del Diavolo che sale a 6 punti in Champions League!