Real Madrid-Milan, Modric fa mea culpa: "Non basta la qualità, ma serve ..."

"È stata un'altra serata deludente per noi. È difficile valutare la partita. Abbiamo avuto alcuni momenti in cui abbiamo fatto bene, ma questa non è stata la nostra migliore prestazione. Non abbiamo giocato bene e il Milan è stato migliore. Non è solo un reparto della squadra, è l'insieme. Dobbiamo essere migliori come squadra, più uniti in campo e cercare di trovare soluzioni. In questo momento sembriamo un po' divisi in campo. Dobbiamo ritrovare la nostra forza principale di tutti questi anni".