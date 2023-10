PSG-Milan, Pioli: “Buon primo tempo, ma senza gol non vinci le partite”

Su Reijnders : "Succede a questi livelli di trovare avversari che saltano sul controllo o sul dribbling. Reijnders è uno dei pochi a giocare per la prima volta la Champions League".

Sugli zero gol fatti : "Il nostro problema è il gol, dobbiamo essere più precisi, lucidi e concreti. Altrimenti diventa difficile vincere le partite".

Sul momento negativo : "Il momento è questo, dobbiamo tirare il massimo. Purtroppo le prime due partite non sono andate bene. Dobbiamo reagire, capire dove migliorare e fare un risultato positivo a Napoli".

Sulle parole di Calabria : "Ha sbagliato, non c'è nessuno a Milanello che lavora poco o con poca attenzione. Ma ci sta che non ci sia lucidità dopo la partita". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

