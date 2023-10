PSG-Milan, Marquinhos: “Donnarumma? Credo pensi ancora ai rossoneri”

Su Gianluigi Donnarumma contro la sua ex squadra: "Era tranquillissimo, ci teneva particolarmente a fare bene. Lui ha dato tutto al Milan, anche se si sono separati credo che ci pensi ancora. Ha fatto una performance da portiere di alto livello, è quello che vogliamo e che speriamo faccia anche a Milano". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.