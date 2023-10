Risultati Champions League – PSG-Milan 3-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino PSG-Milan 3-0

Il PSG di Luis Enrique demolisce il Milan di Stefano Pioli al 'Parco dei Principi' nella partita della terza giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Seconda vittoria interna per i parigini nel raggruppamento; prima sconfitta - invece - per il Diavolo dopo i primi due pareggi a reti bianche. Primo tempo tutto sommato equilibrato, 'rovinato', per i rossoneri, dal gol di Kylian Mbappé al 32'. Nella ripresa, poi, dopo un gol annullato a Ousmane Dembélé per un fallo di Manuel Ugarte su Yunus Musah, i francesi dilagano: raddoppio siglato da Randal Kolo Muani (53') e, nel finale, nonostante un paio di mezze occasioni per un combattivo Olivier Giroud, ecco arrivare il tris di Lee Kang-in (89'). Per conquistare la qualificazione agli ottavi servirà un'impresa. Vediamo ora il tabellino completo di PSG-Milan 3-0 al 'Parco dei Principi'.