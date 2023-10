Tris del PSG di Luis Enrique contro il Milan di Stefano Pioli nella partita della terza giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. All'89' azione di Warren Zaïre-Emery sulla destra, velo del neo-entrato Gonçalo Ramos in area di rigore e rasoiata, chirurgica, di Lee Kang-in nell'angolo in basso alla sinistra di Mike Maignan, incolpevole. PSG-Milan 3-0 e gara chiusa. Segui qui il LIVE della sfida tra parigini e rossoneri >>>