Porto-Milan 1-0 al 90′: sconfitta meritata | Champions League News

È terminato, al 'do Dragão', il match Porto-Milan , partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 . Ecco com'è andata la sfida dei rossoneri di Stefano Pioli in terra lusitana.

Pioli fa tre cambi, inserisce anche Zlatan Ibrahimović in campo al posto di Olivier Giroud . Ma al 65' arriva, meritato, il vantaggio del porto: Luis Díaz , dal limite dell'area di rigore, trafigge Tatarusanu sul palo più lontano con una conclusione precisa nell'angolino alla sinistra del portiere. Il Milan si lamenta per un presunto fallo di Taremi su Ismaël Bennacer , ma il V.A.R. conferma la bontà della decisione di Brych: gol convalidato.

Anche nel quarto d'ora successivo i lusitani mantengono alto il pressing e, soprattutto, elevati i ritmi. Il Milan barcolla pericolosamente, rischiando di incassare anche la seconda rete. Nella ripresa il Diavolo non riesce mai a rendersi pericoloso e, per quanto si vede in campo, sconfitta meritata. Porto-Milan 1-0 al 'do Dragão': i rossoneri, tre sconfitte in tre gare, hanno un piede e mezzo fuori dalla Champions. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>