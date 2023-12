Newcastle-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | UCL News

I minuti finali sono determinanti nelle prime due uscite, prima per i gol del 2-0 casalingo sugli scozzesi (autogol e Muntari) e poi per il pari in pieno recupero ad Amsterdam (1-1), firmato dal glaciale Balotelli su rigore. Il doppio confronto con il Barcellona, invece, porta un punto ai rossoneri, conquistato grazie all'1-1 di San Siro. Dopo il quarto turno, la classifica del raggruppamento recita così: Barcellona 10, Milan 5, Ajax 4 e Celtic 3. Celtic-Milan, 5ª giornata, vale dunque una buona fetta di qualificazione.

Tante assenze nel Milan che si presenta al Celtic Park, Allegri affida a Kaká e Balotelli il compito di inventare e trascinare i compagni. È proprio Mario a creare il primo pericolo del match con un sinistro velenoso che sfiora il palo, poi il Milan la sblocca con un corner di Birsa e il colpo di testa preciso di Kaká, lasciato libero di colpire a centro area al 13'. Il fantasista brasiliano si esalta ancora: prima parte in slalom e allarga per Balotelli che sceglie la potenza e scheggia la traversa, pochi minuti dopo si mette in proprio e spaventa Forster con un destro a giro dalla distanza.

Il Celtic è in partita ma il meritato raddoppio rossonero arriva ad inizio ripresa e porta la firma di Zapata, puntuale a convertire in rete da due passi un tiro-cross di Nocerino (49'). Ci pensa Super Mario a sferrare il colpo da ko. 60 minuti sul cronometro, Balotelli raccoglie un lancio dalle retrovie di Montolivo, resiste di forza e scarica un destro chirurgico all'angolino. Il 3-0 chiude i giochi. Da Amsterdam non giungono notizie positive per via del 2-1 dell'Ajax sul Barcellona, ma a San Siro lo 0-0 contro gli olandesi nell'ultima giornata significherà Ottavi di finale. LEGGI ANCHE: Allenamento Milan, le ultime da Milanello su Leao e Okafor >>>

