Pulisic: “Contenti per il ritorno di Leao. Un onore riavere Ibrahimovic”

Newcastle-Milan, Pulisic tra gara e ritorno di Leao

"Siamo ben preparati per questa partita. Ora che siamo qui le emozioni sono alte e siamo molto carichi per cercare di vincere questa partita e passare il turno - ha detto Pulisic su Newcastle-Milan di Champions League -. Sono pronto per giocare ovunque in campo, l’ho già fatto questa stagione, ma il ritorno di Rafael Leao è solo una cosa positiva. Siamo molto contenti sia tornato”.