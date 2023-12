Newcastle-Milan, Pioli: “Serata dolceamara. Il più grande rimpianto è…”

Qual è il più grande rimpianto? "La prima partita, in cui dovevamo vincere. Non esserci riusciti è un rimpianto. L'Europa League è una manifestazione importante e il Milan non l'ha mai vinta. Serata dolceamara, i ragazzi hanno fatto una partita fantastica a livello di attenzione, sbagliando qualcosa. Soddisfazione per la vittoria, ma c'è rammarico. Ora dobbiamo fare di tutto per andar il più avanti possibile in Europa".