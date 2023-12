Newcastle-Milan, buone notizie per Pioli: Leao ha recuperato | UCL News

Nella giornata di mercoledì 13 dicembre , alle ore 21:00 , il Milan scenderà in campo contro il Newcastle per provare a rimanere in Champions League , anche se dovrà sperare in un regalo da parte del Borussia Dortmund . Nel frattempo, l'importante è fare il proprio e, a questo proposito, l'ideale sarebbe avere meno assenze possibili in uno dei match decisivi per la stagione dei rossoneri.

Stefano Pioli, a questo proposito, può sorridere. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo 'X', infatti, Rafael Leao si è allenato regolarmente in gruppo e ci sarà contro il Newcastle. Da capire se partirà dal primo minuto o sarà utilizzato a gara in corso. Per la trasferta inglese, si legge, anche Simon Kjaer stringerà i denti data l'emergenza in difesa e il Milan vorrebbe fare di tutto per recuperarlo in extremis.