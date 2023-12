Newcastle-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | UCL News

(fonte: acmilan.com) Per provare a salire in corsa sull'ultimo treno in direzione Ottavi di finale di Champions League, vincere è l'unica opzione . Allo stadio St James' Park si incontrano due squadre che stanno attraversando un momento di forma poco brillante, e che sognano di dare una svolta alla propria stagione in una notte da brividi. Gioia o amarezza, tutto in novanta minuti . Champions, Europa League o nessuna delle due competizioni: questo è il bivio che attende rossoneri e Magpies in questo turno conclusivo del Girone F. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 21.00 con la nostra Match Preview .

QUI MILANELLO

Un risultato negativo significherebbe eliminazione dalle competizioni europee, un pari manderebbe in Europa League il Newcastle e un successo potrebbe non essere abbastanza per strappare il pass per gli Ottavi. L'imperativo per il Milan è lottare fino all'ultimo secondo e pensare solo ai tre punti da conquistare. Vietato fare calcoli, anche perché dall'altra parte il Borussia Dortmund è già qualificato ma vuole chiudere al comando, mentre il PSG centrerebbe l'accesso al prossimo turno anche con un pareggio ma vincendo scavalcherebbe i gialloneri. Tutto è ancora aperto, e per crederci e sognare Mister Pioli farà affidamento ai suoi uomini chiave. Recuperati e a disposizione Rafa Leão e Noah Okafor in avanti, lo schieramento iniziale - per uomini e modulo - dovrebbe essere molto simile a quello osservato a Bergamo in Serie A.