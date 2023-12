Dove vedere Newcastle-Milan in tv o diretta streaming: Sky, Mediaset o Prime?

Newcastle-Milan , in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:00 , si disputerà, a 'St. James' Park', a Newcastle (Inghilterra), la sfida Newcastle-Milan, valevole per la sesta giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Il Newcastle di Eddie Howe e il Milan di Stefano Pioli sono appaiati al terzo/quarto posto del gruppo con 5 punti, frutto di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte: chi vince, tra le due, andrà almeno in Europa League ; chi perde, andrà fuori da tutto. Per andare agli ottavi di Champions, servirà un risultato favorevole in Borussia Dortmund-PSG : solo la vittoria dei tedeschi per il Diavolo, pareggio o vittoria dei francesi per le 'Magpies'.

Newcastle-Milan, ecco dove seguirla in tv

La Champions League, nella stagione in corso, si può vedere su 'Sky' e su 'Mediaset Infinity'. Ogni martedì, 'Mediaset' trasmette una gara delle formazioni italiane in diretta in chiaro per tutti sulle frequenze di 'Canale 5'. Invece, ogni mercoledì una partita delle formazioni italiane va in diretta esclusiva su 'Prime Video'. E, per questa settimana, è proprio il caso della sfida Newcastle-Milan. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Per vederla in tv, ci si potrà connettere all’app disponibile per televisori smart di ultima generazione, oppure usare una console di gioco o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX.