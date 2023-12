Newcastle-Milan 1-1, Pulisic riapre tutto! Zampata da bomber

Questa sera contro il Newcastle, il Milan è costretto a vincere per sperare negli ottavi di finale di Champions. Pulisic che non sbaglia

Il Milan si gioca tutto. Questa sera contro il Newcastle i rossoneri sono costretti a vincere per sperare negli ottavi di finale di Champions League. Non solo, il Diavolo dovrà sperare in una sconfitta del PSG. Al 59' il Milan pareggia, batti e ribatti in area di rigore. Giroud la tocca per Pulisic che non sbaglia davanti al portiere. I rossoneri ci provano.