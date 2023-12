Newcastle-Milan, la chiave della gara: approccio, tecnica e fisicità

(fonte: acmilan.com) È Newcastle-Milan , è TUTTO. I rossoneri sapranno se andranno avanti in Champions League , finiranno in Europa League oppure verranno eliminati dall'Europa. Dipenderà dalla sesta giornata del Gruppo F, il cuore a Newcastle e uno sguardo a Dortmund, calcio e anche matematica per contare punti e combinazioni. Prepariamoci alla notte della speranza, in programma mercoledì 13 dicembre alle 21.00 al St James' Park, presentando il nostro Briefing .

APPROCCIO E ATTEGGIAMENTO, TECNICA E FISICITÀ

Quale atteggiamento sceglieranno Milan e Newcastle per approcciare e gestire la gara? La risposta la darà il campo e dalla risposta può dipendere molto del verdetto. È immaginabile prevedere una partenza feroce degli inglesi, giocando in casa, nel tentativo di sbloccarla in fretta. I rossoneri dovranno fare estrema attenzione, dimostrandosi solidi dal principio per rispondere alle folate dell'avversario; dopodiché puntare dapprima alle ripartenze e, a maggior ragione se si opterà per una condotta accorta, avanzare alla distanza avendo il tempo come alleato. Il Diavolo sa già di avere un bagaglio tecnico superiore, il precedente a San Siro lo ha dimostrato nonostante lo 0-0. Buoni piedi sì ma anche il fisico avrà grosso peso. Il match richiederà sostanza e muscoli: da Giroud a Isak, da Loftus-Cheek a Joelinton, da Tomori a Lascelles. Inghilterra, St James' Park: basta ricordare paese e stadio per avere la certezza che sarà battaglia.