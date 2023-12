Youth League – Pagelle Newcastle-Milan 3-1: male Camarda, tre note liete

Bakoune: tiene bene la posizione nel primo tempo, quando il Milan Primavera è in controllo della partita. Nella ripresa, a inerzia del match ribaltata, si getta in avanti e crea anche un paio di occasioni interessanti. Una tutta da sé, l'altra sprecata da Hugo Cuenca. Voto 6.

Parmiggiani: sostituisce Jan-Carlo Simic nel cuore della retroguardia rossonera. Con scarsi risultati. Voto 5.

Tezzele: gettato nella mischia al posto di Clinton Nsiala-Makengo, aggregato alla Prima Squadra per il match di Champions League al 'St. James' Park', il classe 2007 - promosso per l'occasione dall'Under 18 - non brilla. Ma è comprensibile. Ben Parkinson è un cliente scomodo e il ragazzo si farà. Voto 5,5.

Álex Jiménez: nella prima frazione di gioco è il più propositivo tra i rossoneri. Dalle sue sgroppate nascono il gol di Mattia Liberali e la grande chance per Alessandro Bonomi. Somiglia sempre di più a Theo Hernández nell'interpretazione del ruolo. Cala alla distanza. Voto 6,5. Dal 60' Perera: attacca meno dell'ex Real Madrid, più terzino vecchio stampo che 'mezzala guardiolesca'. Ma mette un paio di cross davvero interessanti per gli attaccanti, non concretizzati per pochissimo. Voto 6.

Sala: prova a dare ordine a centrocampo. Predica, però, un po' nel deserto in una partita andata complicandosi con il passare dei minuti. Voto 5,5.

Stalmach: gioca 45' con dedizione, applicazione e impegno. Con la 'chicca' di un fallo speso bene, con conseguente ammonizione, per evitare una ripartenza inglese destinata a diventare pericolosa. Voto 6. Dal 46' Comotto: esordio assoluto nel Milan Primavera per il classe 2008, figlio di Gianluca, ex calciatore in Serie A, e di Marianna Mecacci, tra gli agenti di Sandro Tonali. Tanta emozione e un brutto fallo su Parkinson. Voto 5,5.

Zeroli: non brilla né eccelle, come è solito fare. È piaciuto molto di più in altre circostanze. Voto 5,5. Dal 60' Cuenca: ha sul sinistro una palla-gol importante, ma tentenna e si fa chiudere dai difensori del Newcastle. Nel finale, poi, di testa prova a sorprendere Janusz ma senza grande costrutto. Da uno della sua qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più. Voto 5,5.

Liberali: la bella sorpresa di giornata. Segna un bel gol in avvio di partita, con la complicità del portiere della squadra di casa. Poi si sbatte soprattutto per dare una mano in fase difensiva. Senza disdegnare, ancora, qualche sortita in attacco. Voto 6,5.

Camarda: nel primo tempo non si vede mai. Nella ripresa si divora due occasioni colossali da distanza ravvicinata che un centravanti del suo (potenziale) livello dovrebbe sempre tramutare in gol. Voto 5. Dal 70' Martinazzi: entra bene in partita disputa 25' di buona qualità. Cerca di stare sempre nel vivo dell'azione: prova la conclusione a rete ed a spedire in rete Diego Sia. Voto 6.

Bonomi: ha una grande occasione, nel primo tempo, per portare i suoi sul doppio vantaggio ma la sciupa malamente; cerca, poi, di mandare in gol Francesco Camarda, ma non ci riesce. Voto 5,5. Dal 70' Sia: se il Milan, nel finale del match, rischia per un paio di volte di riaprire il match è per via dei tentativi a rete dell'attaccante di Parabiago. Voto 6,5.

Mister Abate: primo tempo discreto, 30' della ripresa da incubo, un finale d'orgoglio. Dovessimo giudicare soltanto il match di oggi, prestazione tutto sommato mediocre, nel complesso. Ma siccome il suo Milan ha vinto senza affanni per il secondo anno consecutivo il girone di Youth League e che anche oggi, nonostante le assenze in una partita 'inutile', si è visto qualche sprazzo di buon calcio, sufficienza meritata. Voto 6. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, le cifre reali della cessione di De Ketelaere all'Atalanta >>>

