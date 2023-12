Newcastle-Milan, la chiave della gara: le motivazioni oltre le difficoltà

LE MOTIVAZIONI OLTRE LE DIFFICOLTÀ

Milan e Newcastle non si presentano all'appuntamento nelle migliori condizioni: i rossoneri hanno appena perso a Bergamo (3-2 Atalanta), per gli inglesi è andata peggio a Londra (4-1 Tottenham). Il weekend non ha sorriso, il campionato sta riservando più ostacoli del previsto: rimanere aggrappati all'Europa, auspicando nella qualificazione in Champions League o comunque puntando almeno al terzo posto è il grande stimolo per reagire. I calcoli stanno quasi a zero: allora la voglia e l'orgoglio di provarci fino in fondo devono curare le ferite, dando l'adrenalina per liberare il massimo. Comunque, sembra un paradosso per squadre praticamente obbligate a vincere, il primo aspetto da custodire è la difesa. Non prendere gol, sbagliare e concedere poco: difficile calcolando rendimento recente e assenze dietro, ma necessario. Entrambe non sono al completo, l'emergenza condivisa riguarda in particolare proprio il reparto arretrato e pure in questo i Magpies sono più in affanno.