Newcastle-Milan, la chiave della gara: il ritorno di Rafael Leao

(fonte: acmilan.com) È Newcastle-Milan , è TUTTO. I rossoneri sapranno se andranno avanti in Champions League , finiranno in Europa League oppure verranno eliminati dall'Europa. Dipenderà dalla sesta giornata del Gruppo F, il cuore a Newcastle e uno sguardo a Dortmund, calcio e anche matematica per contare punti e combinazioni. Prepariamoci alla notte della speranza, in programma mercoledì 13 dicembre alle 21.00 al St James' Park, presentando il nostro Briefing .

IL RITORNO DI LEÃO, LE POSIZIONI DI THEO E PULISIC E GORDON-ALMIRON

Non c'era miglior notizia del recupero di Leão per Pioli. Il portoghese ha recuperato e dovrebbe avere spazio dall'inizio, rappresentando per vari aspetti il giocatore chiave dei suoi. Rafa manca da Lecce, un mese pieno, una presenza fondamentale per ridare energia. Pur constatando una forma probabilmente non al 100%, rimetterà a disposizione una mole offensiva unica. Avrà meno supporto da parte di Hernández, verso la terza apparizione come centrale, ma il francese appena possibile è sempre tornato a spingere a sinistra. A proposito di fascia, ci si attende tanto da Pulisic, di nuovo dirottato a destra e finora mai davvero acceso in Champions League. Sempre in corsia, Howe schiererà frecce pericolose del calibro di Gordon e Almiron in cima alla lista realizzativa (sei gol e 5 assist per l'inglese, quattro gol e un assist per il paraguaiano).