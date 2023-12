Newcastle-Milan 1-2, non basta la rimonta! Rossoneri in Europa League

LA CRONACA — Newcastle reattivo e combattivo in avvio, al 6' primo pericolo con la punizione alta non di molto di Trippier. Dopo un tentativo velleitario dalla distanza di Schär, al 20' Tomori salva un gol quasi fatto: tocco di Joelinton con Maignan in uscita, provvidenziale Fik in scivolata nel deviare il pallone destinato al tap-in di Almirón nei pressi della riga di porta (vuota). Il Milan fatica a palleggiare e attaccare, anche se al 24' Leão ha una grossa chance ma il destro a giro in piena area termina a lato. Un caso isolato, perché già al 26' Maignan deve bloccare il colpo di testa di Almirón. Il portiere è incolpevole al 33' quando arriva il vantaggio degli inglesi: Miley per Joelinton, collo pieno in controbalzo sotto l'incrocio. La reazione non si vede, la gara si spegne in termini di vivacità fino al riposo.

Inglesi pimpanti anche a inizio ripresa, doppio Wilson e Gordon: tiri in sequenza senza buon esito. Al 59', pareggio improvviso e masticato dopo un'azione sporca: Leão crossa, Tomori svirgola, Giroud appoggia e Pulisic da pochi passi batte Dúbravka. Una scossa, priva però di particolare seguito perché ricrescono in fretta l'avversario: al 67' ci prova Isak, non va; al 69' Guimarães calcia e Maignan compie il miracolo, palla poi sulla traversa. Ancora un legno, stavolta il palo, lo prende Leão al 79' il quale sbaglia la mira in ripartenza. Sembra il segnale della beffa, invece è quello della svolta. I cambi nel finale - Jović, Okafor e Chukwueze - spaccano la gara. All'84' Okafor comanda l'offensiva, supportata da Jović, e serve Chukwueze: mancino morbido e tagliato all'angolino per il sorpasso. In pieno recupero occasionissima pure per Tomori, piatto a colpo sicuro e secondo palo pieno. Triplice fischio: 2-1.

IL TABELLINO — NEWCASTLE-MILAN 1-2

NEWCASTLE (4-3-3): Dúbravka; Trippier (18'st Burn), Lascelles, Schär, Livramento; Miley (26'st), Guimarães, Joelinton; Almirón, Wilson, Gordon (17'st Isak). A disp.: Harrison, Karius; Dummett, Hall. All.: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (28'st Pobega), Reijnders, Musah (33'st Chukwueze); Pulisic (28'st Jović), Giroud (33'st Okafor), Leão (43'st Bartesaghi). A disp.: Mirante, Nava; Nsiala; Adli, Krunić; Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Danny Makkelie (NED).

Gol: 33' Joelinton (N), 14'st Pulisic (M), 39'st Chukwueze (M).

Ammoniti: 40' Leão (M), 46' Maignan (M), 27'st Joelinton (N), 33'st Jović (M), 35'st Musah (M), 45'st Florenzi (M). LEGGI ANCHE: Milan, quale mercato flop? Pioli resta in Europa col tridente di 'riserve'

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.