Napoli-Milan, le ultime sulle condizioni di Giroud | Champions League News

Olivier Giroud in dubbio per Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le ultime news sul francese

Domani sera, martedì 18 aprile, alle ore 21:00, si disputerà Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nella fila dei rossoneri, così come anticipato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, è in dubbio Olivier Giroud.

Napoli-Milan, Giroud a rischio per il match di Champions — L'attaccante francese, infatti, ieri ha abbandonato l'allenamento per un problema al tendine d'Achille. Non ha ancora smaltito la botta rimediata da Kim Min-Jae in occasione della gara di andata disputatasi a 'San Siro' mercoledì scorso. Qualora non ce la facesse, al suo posto giocherebbe Ante Rebić.

Oggi la scelta definitiva di Pioli sul francese — Secondo quanto raccolto, però, dalla nostra redazione, a pochi minuti dall'allenamento di rifinitura del Milan a Milanello, previsto per le ore 11:00, per Giroud non sembra essere niente di preoccupante. La seduta mattutina, con tutta probabilità, scioglierà i dubbi di mister Stefano Pioli. Milan, via Rebic? Ecco il sostituto >>>