Napoli-Milan, Giroud acciaccato: pronto Rebic | Champions League News

Olivier Giroud non è in perfette condizioni: è in dubbio per Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Allarme in casa rossonera alla vigilia di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Maradona'. Secondo quanto riferito, infatti, da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Olivier Giroud è a rischio forfait.

Napoli-Milan, Giroud ha un problema al tendine d'Achille — Giroud, ieri mattina, ha iniziato l'allenamento con i compagni, ma non l'ha concluso. Ha un problema, infatti, al tendine d'Achille della gamba sinistra. Un 'effetto collaterale' rimediato in occasione della gara di andata a 'San Siro', in seguito al duro intervento da dietro subito da Kim Min-Jae poco prima che Ismaël Bennacer segnasse il gol-vittoria per il Diavolo.

Giroud, in quell'occasione, aveva stretto i denti fino alla fine, ma il dolore è rimasto. In Bologna-Milan, il tecnico Stefano Pioli lo ha tenuto fuori - come molti altri titolari -, non schierandolo proprio in campo neanche nella ripresa. Al Milan, ovviamente, sperano che il problema del centravanti transalpino possa risolversi in queste ore.

Non dovesse recuperare, giocherebbe Rebic al suo posto da centravanti — L'ex Arsenal e Chelsea può recuperare: la bilancia, al momento, secondo la 'rosea', pende dalla parte della fiducia. Se le cose dovessero mettersi male, però, potrebbe giocare Ante Rebic nel ruolo di prima punta del 4-2-3-1 rossonero. Il vice Giroud designato, ovvero Divock Origi, resta infatti un oggetto misterioso del Diavolo.

Il croato è la prima scelta di Pioli, come eventuale sostituto di Giroud in vista di Napoli-Milan di domani sera, perché sa come muoversi nella manovra rossonera, conosce gli avversari e sa come cercare la profondità. E a Bologna è apparso in crescita.