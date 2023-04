Dove vedere Napoli-Milan in diretta tv | Champions League News

Domani sera, martedì 18 aprile , alle ore 21:00 , allo stadio 'Diego Armando Maradona' si disputerà Napoli-Milan , partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League . Allo stadio prevista la presenza di circa 2500 tifosi del Milan nel settore ospiti, ma dove potranno vedere il match tutti quei sostenitori del Diavolo che non hanno potuto acquistare un biglietto per l'evento?

Napoli-Milan, ecco come vederla in televisione

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv da 'Sky', sui canali 'Sky Sport Uno' (201), 'Sky Sport HD' (251) e 'Sky Sport 4K' (213). Chi, però, non ha un abbonamento siglato con l'emittente televisiva satellitare non deve preoccuparsi. La sfida tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Stefano Pioli sarà trasmessa ugualmente in diretta e in chiaro per tutti su 'Canale 5'.