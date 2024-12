Nella giornata odierna Vladan Milojevic, tecnico della Stella Rossa, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Milan, valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025 in programma alle ore 21:00 di mercoledì 11 dicembre. Il club serbo arriva praticamente con la squadra al completo al di là di un'assenza importantissima. Non ci sarà infatti Peter Olayinka, il quale si è infortunato al tendine d'Achille a fine ottobre e non è ancora rientrato in gruppo. Presente, invece, Rade Krunic, ex della sfida, che avrà l'opportunità di sfidare il proprio passato dopo aver giocato contro l'Inter qualche settimana fa. Ecco, dunque, l'elenco completo che si può trovare sul sito ufficiale della società di Belgrado.