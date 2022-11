Milan-Salisburgo, Pioli: “Per mentalità e volontà vogliamo giocarcela”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Salisburgo, partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Loro avevano dichiarato di voler fare come il Torino, ma noi lì abbiamo giocato al di sotto delle nostre qualità. Oggi abbiamo interpretato la gara bene, subendo qualcosina nel primo tempo e poi, però, giocando e vincendo. È solo un primo obiettivo: dobbiamo essere ambiziosi in Europa e andare avanti. Per mentalità e volontà vogliamo giocarcela. Alleno giocatori forti. Arriveranno sfide emozionati e stimolanti: è quello che speravamo di trovare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>