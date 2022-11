Milan-Salisburgo, Maldini: “Sarebbe bellissimo incontrare Ancelotti”

Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset Infinity' al termine di Milan-Salisburgo , partita valida per la 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Salisburgo 4-0, le parole di Maldini a 'Infinity'

Sul rialzarsi dopo la sconfitta di Torino: "Il passo falso in campionato ci sta, era un anno che non perdevamo fuori casa... Questo era uno degli obiettivi della stagione, anche per il girone più semplice rispetto all'anno scorso. C'è stata una grande risposta: della squadra, della gente, della curva. Noi dobbiamo essere orgogliosi dell'ambiente che abbiamo creato".