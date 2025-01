Milan, Pulisic: “Con Conceicao è cambiato lo spirito”

Dinamo Zagabria-Milan , ottava e ultima partita della fase campionato della Champions League 2024-25 . Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per guadagnarsi un posto nella top 8 della maxi classifica, evitare i playoff per gli ottavi e svuotare il calendario di febbraio. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Christian Pulisic , attaccante rossonero, ha parlato dei temi della sfida europea alla vigilia della partita. Ecco le sue parole sulle differenze tra il Milan di Paulo Fonseca e il Milan di Sergio Conceicao .

Milan, cosa è cambiato da Fonseca a Conceicao? Lo spiega Pulisic

"Non è facile, perché non abbiamo tempo per allenarci giocando ogni tre giorni. Non è facile. Come ho detto, lo spirito è cambiato un po'. Penso che abbiamo la mentalità che la partita non è mai finita. Difficile vedere la differenza perché non abbiamo tanto tempo".