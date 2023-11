Milan-PSG, l’agenda della vigilia dei rossoneri | Champions League News

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-PSG, partita valida per la 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Ma qual è il programma di oggi, giorno di vigilia, in casa dei rossoneri? Alle ore 11:00, presso il centro sportivo rossonero di Milanello, ci sarà l'allenamento di rifinitura per Davide Calabria e compagni. Quindi, alle ore 14:00, presso la sala stampa dello stesso centro sportivo, conferenza di mister Stefano Pioli e del portiere Mike Maignan, ex della partita. LEGGI ANCHE: Milan, fiducia a Pioli: il club è convinto di una cosa >>>